Вспыхнувший потолок в российской школе попал на видео

В школе в Видном из-за загоревшейся проводки вспыхнул потолок

В школе в подмосковном Видном из-за загоревшейся проводки вспыхнул потолок. Внимание на инцидент обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет о школе № 1 — проводка, которая оплавила пластик на потолке в одном из помещений, загорелась и начался пожар. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, видно, как горит потолок и куски пластика падают на пол, отрезав школьникам путь к торговому автомату со снеками. Помимо этого, возле очага возгорания заметен густой черный дым.

По информации канала, пожар начался в 10 утра, однако сотрудникам школы удалось потушить его самостоятельно за две минуты. От эвакуации детей руководство образовательного учреждения отказалось — все уроки перенесли на этаж выше. Помимо этого, специалисты уже успели поменять неисправные потолочный светильник и проводку.

Накануне стало известно, что в туалете новосибирской школы «Надежда Сибири» обрушился потолок.