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17:35, 27 ноября 2024Мир

В России отреагировали на сообщения о желании Байдена передать Киеву ядерное оружие

Климов: Байден пытается за оставшиеся дни расставить России побольше ловушек
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Если со стороны президента США Джо Байдена будут практические шаги в адрес России, то у Москвы есть силы и средства на них адекватно отреагировать, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор оценил сообщения о желании американского лидера успеть передать Киеву ядерное оружие и 24 миллиарда долларов.

«СВО имеет конкретные цели, задачи. И они решаются успешно. А это делается для того, чтобы заставить нас каким-то образом то ли цели поменять, то ли задачи. Нам надо продолжать делать то, что мы делаем», — заявил Климов.

Сенатор отметил, что президентский срок Байдена скоро завершится.

«Если будут какие-то практические истории, то у нас есть силы и средства на них реагировать адекватно. Они сейчас просто пытаются за оставшиеся 20 с небольшим дней расставить побольше ловушек нам. Только и всего», — заключил он.

Ранее член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин сообщила, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис хотят передать Украине ядерное оружие до окончания срока своих полномочий 20 января следующего года.

Помимо этого, 27 ноября журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Байден сделал тайный запрос к Конгрессу выделить дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь для Украины.

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