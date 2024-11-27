Западные СМИ уличили в искажении правды о роли НАТО в конфликте на Украине

SC: западные СМИ исказили информацию о роли НАТО в конфликте на Украине

Западные СМИ намеренно исказили правду о роли НАТО в конфликте на Украине, заявил британский политолог и журналист Финиан Каннингем. Такое мнение он выразил в материале для портала Strategic Culture (SC).

Как указал Каннингем, США и их партнеры по НАТО утверждают, что защищают суверенитет и демократию Украины. «Западные СМИ потворствуют этому нарративу, постоянно повторяя его, при этом старательно игнорируя альтернативные точки зрения», — подчеркнул автор.

Он добавил, что понять причины конфликта на Украине невозможно, если доверять только западным источникам. В частности, Каннингем обвинил западные СМИ в том, что они не рассказали правду о госперевороте на Украине в 2014 году и о том, как силы НАТО в последующие годы вооружали Киев.

«Западные СМИ не расскажут своим потребителям о том, что Украина всегда была объектом для интриг США и их партнеров по НАТО в качестве способа дестабилизации России и бывшего Советского Союза», — также говорится в материале. Кроме того, политолог выразил уверенность в том, что западные издания десятилетиями выполняли роль инструмента пропаганды западного империализма.

Ранее Каннингем раскритиковал решение президента США Джо Байдена позволить Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами. Он назвал действия политика безрассудными и провокационными.