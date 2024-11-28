Алиханов оценил влияние слабого рубля на импорт

Алиханов: нужно увеличить число стран, поставляющих в Россию импортные товары

Ослабление рубля ставит перед Россией задачу по диверсификации импорта. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, отвечая на вопрос SHOT о ситуации с понижением курса российской валюты.

По его словам, Россия не может зависеть от одного-двух поставщиков. Необходимо увеличивать список государств, из которых в страну поступает импортная продукция.

Также он заявил, что богатая и самодостаточная страна должна быть сложной экономикой. И сейчас у России есть уникальная возможность повысить эту сложность. А для этого необходимо «углубление переделов, локализации и всего чего угодно».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что повышение курса доллара не скажется на россиянах, так как им заработную плату выдают в рублях. Кроме того, он призвал не забывать, что у РФ «львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге».

Иначе смотрит на ситуацию инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. Он полагает, что если рубль подешевеет на 10 процентов, то импортируемые в РФ электроника и бытовая техника подорожают на 10-15 процентов.

Кроме того, есть мнение, что ослабление курса российской валюты ведет к ускорению инфляции и становится одной из причин очередного повышения ключевой ставки Центрального банка РФ.