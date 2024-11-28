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05:55, 28 ноября 2024Мир

В США Байдена сравнили с наркоторговцем из-за Украины

Дэвис сравнил Байдена с наркоторговцем из-за планов о новом пакете помощи Киеву
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ведет себя как наркоторговцы, считает отставной американский подполковник Дэниел Дэвис. Он использовал данное сравнение в своем блоге на YouTube, комментируя планы Вашингтона по предоставлению Киеву нового пакета военной помощи до прихода в Белый дом Дональда Трампа.

«Это эквивалент того, чтобы сказать: "Эй, этот парень наркоман, он просит немного наркотиков. (...) Кто я такой, чтобы говорить ему нет?», — высказался Дэвис.

Он также подчеркнул, что Украина не может нормально функционировать без очередного пакета помощи, попав «в психологическую зависимость» и считая, что западное оружие сможет решить все ее проблемы.

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