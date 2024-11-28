«Это безумие» Девушки собираются вместе на закрытые ботокс-вечеринки. Что это такое и почему все мечтают туда попасть?

Популярные на западе ботокс-вечеринки, попасть на которые можно только по приглашению, преподносятся как современная версия закрытого сообщества в стиле сериала «Секс в большом городе». Вместе с омолаживающим уколом на дому участницы получают ощущение праздника и эксклюзивности, которые побуждают их отдавать за участие в таком мероприятии сотни тысяч долларов. Однако результаты процедуры, проведенной вне косметологической клиники, вызывают тревогу у специалистов. Что творится на закрытых ботокс-вечеринках и почему женщины мечтают там оказаться — в материале «Ленты.ру».

Что представляют собой ботокс-вечеринки?

В социальных сетях (преимущественно у пользователей из США и Европы) вновь распространился тренд на ботокс-вечеринки. Его концепция такова: группа молодых девушек собирается дома у одной из них, чтобы не только посплетничать за бокалом вина, но и получить «инъекции красоты». Совмещая приятное с полезным, они приглашают в свою компанию частного лицензированного косметолога, а затем снимают происходящее на видео, чтобы набрать подписчиков в TikTok.

Cкриншот: @412foodgirl

28-летняя американка Фрэн получила приглашение на одно из таких мероприятий и поделилась впечатлениями с изданием Dazed. «Существует поверье, что если делать инъекции ботокса в молодости, то в более позднем возрасте морщины не появятся», — объяснила девушка. По словам Фрэн, все началось с того, что ее добавили в чат под названием «Ботокс-вечеринка», где помимо нее состояли еще 20 участниц в возрасте от 20 от 32 лет. Вместе с ними в обсуждении участвовала испаноговорящая медсестра из Майами, которая стала приглашенным специалистом по ботоксу на вечеринке.

Меню процедур включало в себя ботокс для подмышек как средство уменьшения потливости за 350 долларов и полный уход за лицом за 450 долларов. Помимо общей цели по улучшению внешности, всех участниц объединяла атмосфера сестринства Фрэн участница ботокс-вечеринки

«Это — суперандерграунд. Мы платим ей деньги, а она осматривает наши лица и говорит, какие именно процедуры нам нужны. Каждая получает индивидуальную оценку, что придает интимности всему процессу. Это определенно нормализует ботокс, — считает Фрэн. — Кроме того, есть группа поддержки — чат активен не только во время вечеринки, но и после нее. Девушки отправляют друг другу сообщения, в которых пишут что-то вроде: "О боже, мое лицо выглядит потрясающе" или "Как вывернулась губа — это безумие. Трудно есть суп". В этом и заключается суть сообщества».

Почему такие вечеринки объединяют женщин?

Закрытые ботокс-вечеринки пользовались популярностью в США еще пару десятилетий назад, однако их на время приостановила пандемия коронавируса. Теперь, несколько лет спустя, спрос возобновился. Преимущество домашнего мероприятия перед посещением кабинета специалиста состоит в более низкой стоимости, однако результат и стерильность процедуры остаются под вопросом — ведь сама атмосфера праздника заставляет забыть о рисках, связанных с процедурой.

Фото: HAGLEY MUSEUM AND LIBRARY / Legion-media.ru

Формат «коммерческих» домашних вечеринок впервые придумала компания Tupperware из Флориды, известная во всем мире своими пластиковыми контейнерами для хранения продуктов. Именно она изобрела специфичный маркетинговый ход, который помог ей заработать миллиарды долларов. Так, в середине прошлого века вечеринки Tupperware объединяли женщин, которые получали не только коммерческую выгоду благодаря продаже контейнеров, но и новые знакомства и повод собраться вместе.

В капиталистическом мире эти встречи были необходимы женщинам как способ получения собственного дохода, независимого от мужей. При этом парадоксальным образом они удерживали их в золотой клетке, прививая ценности домохозяйства и закрепляя место жены на кухне Dazed

Сегодня контейнеры для хранения пищи заменили уколы ботокса. Однако, по мнению Фрэн, эти вечеринки предлагают нынешнему поколению все ту же сомнительную форму самоутверждения в патриархальной системе. «С одной стороны, это доступ к сообществу в стиле "Секса в большом городе", которое становится все труднее найти в эпоху одиночества. Но трудно мириться с давлением, которому подвергаются женщины в погоне за определенными стандартами красоты. Нормально делать со своим телом все, что я хочу, но почему я должна стремиться выглядеть молодой не по возрасту?» — задается вопросом героиня материала.

Ботокс-вечеринка — всего лишь способ заработать на юных девушках?

В основном участницы ботокс-вечеринок — молодые женщины до 35 лет. Этот факт удивляет врачей: по их мнению, применение препаратов на основе ботулотоксина до появления видимых морщин не имеет смысла. Кроме того, на сегодняшний день не существует убедительных научных доказательств эффективности профилактических инъекций.

«Профилактический ботокс существует как концепция. Идея заключается в том, что если вы не можете двигать мышцами лица, то и морщины над ними не образуются. Люди сейчас начинают колоть ботокс в 20 лет, в то время как первые морщины у них появятся в 30, а то и в 40 лет. Это абсурд, ведь прежде всего ботокс — это медицинский препарат, который имеет побочные эффекты», — заявляет британский врач Стивен Харрис.

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Ботокс призван не предотвратить появление, а минимизировать количество и глубину морщин, когда они уже есть Стивен Харрис врач

Харрис утверждает, что даже если мышца перестает работать благодаря инъекциям, она все равно скоро восстановит свою функцию. «Поисковый запрос "профилактический ботокс" в Великобритании выдает тысячи результатов, направляя людей в клиники, которые берут сотни фунтов за один сеанс. Все это — лишь способ заработать деньги», — комментирует он.

Вместо ботокса молодым женщинам косметологи рекомендую прибегнуть к химическим пилингам, которые помогают избавиться от старых клеток кожи и стимулируют рост новых. «С возрастом обновление клеток кожи замедляется. Химические пилинги помогают улучшить тон кожи, ее текстуру и степень увлажнения, а также придают сияние и более здоровый вид», — объяснил в заключение коллега Харриса, косметолог Никола Либерос.