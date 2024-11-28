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15:03, 28 ноября 2024Путешествия

Двое мужчин похитили пьяную туристку и выбросили ее на автостраде под колеса машин

The Olive Press: на Майорке мужчины похитили туристку и выбросили ее на шоссе
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Vincent West / Reuters

На острове Майорка в Испании двое мужчин похитили пьяную туристку и выбросили ее под колеса машин на шоссе. Подробности раскрыло издание The Olive Press.

Инцидент произошел поздно вечером 8 октября 2022 года. Уже только спустя два года, 27 ноября, началось судебное разбирательство по этому делу.

На слушании прозвучало, что двое испанцев схватили пьяную 20-летнюю туристку из Германии в 100 метрах от отеля и засунули ее в фургон. Всего через несколько минут мужчины выбросили девушку через левую дверь машины на автостраде. Почти сразу же иностранку переехал легковой автомобиль, и она не выжила.

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В суде обвиняемые стали утверждать, что туристка выпала из фургона сама, так как была сильно пьяна. При этом семья немки указала, что у обоих мужчин были судимости, а одного из них в том году арестовывали шесть раз за грабеж и угрозы.

Прокуроры потребовали приговорить испанцев к 25 годам тюрьмы, а также назначить компенсацию в размере 86,5 тысячи евро (10 миллионов рублей) родителям жертвы и еще 25 тысяч евро (3 миллиона рублей) — ее сестре. Разбирательство продолжается.

Ранее британца нашли без признаков жизни в канализации на курорте Пхукет в Таиланде. Перед своим исчезновением мужчина отправился выпивать в одиночестве.

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