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18:32, 28 ноября 2024Экономика

Экономист оценил разумность покупки валюты после скачка курса

Экономист Григорьев назвал невыгодной покупку валюты после скачка курса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Покупка долларов и евро на панике по высокому курсу невыгодна, поэтому стоит подождать отката на валютном рынке, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил разумность приобретения валюты на пиковых значениях в ближайшие дни.

«Если у россиян, которые планировали покупать валюту, выбора нет, и они планировали ее покупать потому, что они уезжают за границу сейчас или на новогодние праздники, то тогда, боюсь, у них особо выбора нет. Если только не отказаться от поездки или поехать с тем, что есть. Если таких жестких планов нет, то, наверное, я бы все-таки подождал, пока рынок немножко успокоится», — сказал экономист.

На панике покупать вообще никогда не надо, потому что, как показывает наша история, рубль — валюта неустойчивая, периодически подобные вещи происходят. Но как опять-таки показывает наша история, спустя какое-то время [после падения] наступает откат на прежние позиции

Владимир Григорьевэкономист

Специалист считает, что такая же ситуация будет и в этот раз, и рубль отыграет падение. При этом он призвал не ждать отката до 90 рублей за доллар, по крайней мере в ближайшее время.

28 ноября российская валюта отыграла сильное падение до значений марта 2022 года. После значительного ослабления рубль укрепился по отношению к доллару и достиг на торгах отметки в 108 рублей, к евро — до 113 рублей.

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