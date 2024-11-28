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19:41, 28 ноября 2024Культура

Французский режиссер обвинила «Эммануэль» в сексизме

Режиссер Одри Диван обвинила фильм «Эммануэль» в гендерном неравенстве
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Эммануэль»

Французский режиссер Одри Диван, автор новой экранизации «Эммануэль», заявила, что оригинальный фильм был наполнен сексистскими стереотипами. Об этом она рассказала в интервью изданию «Газета.Ru».

Постановщица сравнила свой новый фильм с одноименной скандальной лентой 1974 года. По ее мнению, в старом варианте главная героиня была лишь объектом для окружающих ее мужских персонажей.

«Книга наполнена невыносимыми пережитками 50-х, патриархатом. Хотя написана женщиной от первого лица. Я вернула власть Эммануэль, сделать ее субъектом. Рассказать о женщине, которая не испытывает удовольствия, но хочет его обрести», — заявила Диван.

Картина «Эммануэль» режиссера Одри Диван вышла в российский прокат 28 ноября.

Ранее стало известно, что культовый французский режиссер посетил Москву. Он заявил, что не смог бы жить в столице России из-за холода.

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