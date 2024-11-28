Сосисочные киоски Вены включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Сосисочные киоски Вены (столицы Австрии) включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства, их заявление приводит издание OE24.

«Венские сосисочные, которые уже несколько поколений являются частью городского пейзажа, официально включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аналогичном списке также значатся венские кофейни и винные таверны. В правительстве города отметили, что эти гастрономические объекты представляют из себя «нечто большее, чем просто закусочную, — место встречи, где соединяются радость жизни и культура».

Ранее сообщалось, что власти города Одесса не могут снести памятник поэту Александру Пушкину без разрешения ЮНЕСКО. По украинскому закону о «деколонизации топонимов», все изменения в облике городских объектов со статусом ЮНЕСКО должны согласовываться с организацией.