Стало известно о планах Apple выпустить складной iPhone

Apple запланировала разработку складного iPhone и заказала дисплеи для него

Корпорация Apple начала активную фазу разработки первого складного смартфона iPhone. Об этом в своем блоге на Naver рассказал известный корейский инсайдер под ником Yeux1122.

Автору стало известно, что компания начала «формальный процесс разработки» и договорилась с производителем дисплеев о выпуске складных экранов. По словам инсайдера, он узнал об этом, проанализировав цепочки поставок. Yeux1122 отметил, что Apple уже указала своим партнерам технические характеристики, которым должны соответствовать компоненты.

Также специалист выяснил, что на активность Apple отреагировал его главный конкурент. Корпорация Samsung, которая является одним из лидеров рынка складных смартфонов, запланировала разработку Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, которые должны выйти в 2025 году. Отмечается, что обычно IT-гигант из Южной Кореи запускает разработку складных аппаратов позже. Кроме того, Samsung может начать работу над недорогим складным телефоном.

«Apple официально хочет сделать складной iPhone, если верить этой утечке», — прокомментировали сообщение Yeux1122 журналисты издания TechRadar. Также они предположили, что Apple вряд ли успеет закончить процесс разработки и тестирования до конца 2025 года. Специалисты спрогнозировали, что первый складной смартфон Apple выйдет не раньше 2026-го.

В конце октября источники Bloomberg выяснили, что в Apple запланировали создать «самый амбициозный iPhone». Вероятно, речь идет о модели iPhone 17 Air, но компания может представить и складной аппарат.