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19:49, 28 ноября 2024Мир

Израиль нарушил перемирие в Ливане

ЦАХАЛ несколько раз нарушил перемирие в Ливане и нанес удары
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз нарушила перемирие в Ливане и нанесла удары по территории страны. Об этом сообщили в Вооруженных силах Ливана, передает France24.

«27 и 28 ноября 2024 года израильский противник несколько раз пренебрег соглашением [о перемирии], нарушив [границы] воздушного пространства [Ливана] и нанеся удары по ливанским территориям различными видами оружия», — приводит издание слова ливанских военных.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Уточняется, что мера вступит в силу 27 ноября в 10:00 утра — в 11:00 по Москве. На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на севере и в центре страны запустили сигнал воздушной опасности из-за запуска ракет с территории Ливана.

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