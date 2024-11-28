Израиль нарушил перемирие в Ливане

ЦАХАЛ несколько раз нарушил перемирие в Ливане и нанес удары

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз нарушила перемирие в Ливане и нанесла удары по территории страны. Об этом сообщили в Вооруженных силах Ливана, передает France24.

«27 и 28 ноября 2024 года израильский противник несколько раз пренебрег соглашением [о перемирии], нарушив [границы] воздушного пространства [Ливана] и нанеся удары по ливанским территориям различными видами оружия», — приводит издание слова ливанских военных.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Уточняется, что мера вступит в силу 27 ноября в 10:00 утра — в 11:00 по Москве. На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на севере и в центре страны запустили сигнал воздушной опасности из-за запуска ракет с территории Ливана.