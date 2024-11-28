Известная актриса рассказала о домогательствах в детстве

Актриса Ноэми Мерлан призналась, что в детстве стала жертвой домогательств

Актриса Ноэми Мерлан, известная ролью Эммануэль в одноименном французском фильме, призналась, что стала жертвой домогательств в подростковом возрасте. Об этом она рассказала в интервью изданию «Газета.Ru».

По ее словам, виновного так и не наказали: на его сторону встало руководство модельного агентства, с которым сотрудничала будущая звезда европейского кино.

«Мне сразу дали понять, что я всего лишь тело, что я должна держать рот закрытым. На первой же фотосессии меня домогался фотограф, хотя я была несовершеннолетней. Это продолжалось годами, а агентство вставало на сторону фотографа», — заявила актриса.

Ранее стало известно, что режиссер новой версии фильма «Эммануэль» Одри Диван раскритиковала старую версию экранизации одноименного романа 1974 года. По ее мнению, нашумевший фильм пронизан сексизмом.