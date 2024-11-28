Киркоров заявил, что нужно гордиться корнями и предками

Эстрадный певец Филипп Киркоров раскрыл тайну своего происхождения. Его слова приводит «Пятый канал».

Недавно артист опубликовал снимок свидетельства о браке родителей. Выяснилось, что мать певца Виктория Лихачева вышла замуж за Бедроса Крикоряна. Таким образом, у Киркорова имеются армянские корни, чего раньше исполнитель не афишировал.

«Сегодня, наоборот, надо гордиться своими корнями, своими предками. И если есть лишний повод — напомнить о том, кто у тебя предки, откуда ты родом», — заявил певец.

Киркоров отметил, что вырос в городе Варна, Болгария. Тем не менее он подчеркнул, что его ближайшие друзья — армяне. «Вокруг меня столько друзей из Армении. До сих пор мои ближайшие друзья — армяне. Великие певцы мировой культуры — армяне: Шарль Азнавур, Шер. Даже светские, такие как Ким Кардашьян», — рассказал артист.

Певец уверен, что от предков ему досталась любовь к ярким и эффектным нарядам.

Ранее Киркоров признался, что родился с обмотанной вокруг шеи пуповиной.