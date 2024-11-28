МИД Германии вызвал российского посла из-за высылки немецких журналистов

МИД ФРГ вызвал посла России из-за высылки журналистов немецкого телеканала ARD

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине в связи с высылкой журналистов немецкого телеканала ARD из России. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует РИА Новости.

«Высылка сотрудников ARD из России является неприемлемой, а обоснование этому неверное и ложное. Мы решительно осуждаем это. Поэтому сегодня мы вызвали российского посла», — сказала министр.

Бербок осудила и назвала неприемлемыми заявления об ограничении свободы прессы в Германии и Европе. «Поэтому нет абсолютно никаких оснований связывать это с нынешней высылкой сотрудников ARD», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о высылке двух сотрудников ARD. Дипломат объяснила, что эта мера является ответом на закрытие бюро Первого канала в Германии.