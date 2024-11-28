Мужчина проник на частную территорию больше тысячи раз и назвал это своим хобби

В Японии любитель влезать на чужие участки объяснил это попыткой снять стресс

Любитель влезать на частную территорию из Японии назвал тягу к нарушению закона своим хобби. Об этом пишет Japan Today.

В понедельник: 25 ноября, полиция города Дадзайфу, префектура Фукуока, арестовала 37-летнего Юту Сугавара по подозрению в незаконном проникновении в частные владения. Сутавару заметил у себя в саду хозяин дома, бросился за незнакомцем и скрутил его. В это время жена мужчины вызвала полицейских.

Во время допроса Сутавара во всем сознался. Он рассказал полиции, что больше тысячи раз проникал в чужие частные владения. Он объяснил, что у него есть работа и он не собирался причинять никакого вреда людям и их имуществу. «Мое хобби — незаконное проникновение на чужую территорию. Это захватывающе и весело — гадать, заметят ли меня. Нервное возбуждение из-за того, что меня могут поймать, помогает мне снять стресс», — пояснил преступник. За многочисленные попытки нарушить закон и влезть на чужие участки японцу грозит наказание.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон вежливый вор забрался в дом, поел и помыл за собой посуду перед уходом. Взломщик не взял ничего, кроме еды.