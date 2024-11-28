Нацбанк Казахстана бросился спасать тенге от девальвации

Аналитик Абуев: поддержка нужна тенге из-за влияния неэкономических факторов

Нацбанк (НБ) Казахстана начал валютные интервенции для поддержания курса нацвалюты в связи с ее существенным снижением относительно психологически важной отметки в 500 тенге за доллар, одним из факторов которого стало «присутствие неэкономических факторов», а именно санкций, наложенных на ряд российских банков. С соответствующей оценкой аналитика Freedom Finance Global Ансара Абуева ознакомилась «Лента.ру».

Казахстанская валюта, которую бросился спасать от девальвации регулятор, стала снижаться в последние дни на фоне пережитого рублем значительного ослабления. Курс, колебавшийся до этого в пределах 498-499 тенге за доллар, достиг почти 515, из-за чего НБ и осуществил указанные шаги.

«Валютные интервенции начались с 27 ноября, поскольку объемы торгов на KASE (Казахстанская фондовая биржа — примечание «Ленты.ру») резко выросли, достигнув 455 миллионов долларов, а 28 ноября оборот составил рекордные с 2008 года 713 миллионов», — объяснил специалист, связавший полностью оправданное с его точки зрения проведение интервенций со слишком быстрым ослаблением тенге. «С новым пакетом ограничений в отношении финсектора РФ связаны панические распродажи рубля и реакция на них в Казахстане», — резюмировал он.

Как ранее отмечали эксперты, на значительное снижение курса рубля оказали влияние геополитика и введенные американцами новые ограничения против российских банков. Последние «могут привести к временным проблемам с расчетами по внешнеторговым операциям, дисбалансам и волатильности на валютном рынке», указывала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.