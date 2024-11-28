Назван срок возвращения утренних торгов на Мосбирже

Мосбиржа: утренние торги на срочном рынке вернутся в начале 2025 года

Мосбиржа планирует вернуть утреннюю сессию на срочном рынке в начале 2025 года. Срок возвращения торгов назвали «Интерфакс» в пресс-службе торговой площадки.

Сейчас торги на срочном рынке проводятся с 10:00 до 23:50 по московскому времени. По запросам участников торгов и их клиентов Московская биржа готова вернуть утреннюю сессию с семи часов утра в 2025-м — однако окончательное решение по дате торгов могут принять в январе.

Также в начале следующего года площадка собирается вернуть утренние торги на фондовом рынке. По словам источника, осведомленного о планах Мосбиржи, предварительной датой их запуска называют 27 января.

Московская биржа запустила утренние торги на срочном рынке в марте 2021 года. 25 февраля 2022 года было принято решение о приостановке утренней сессии, его объяснили снижением волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли. В сентябре 2022 года утренняя сессия возобновила работу, но с 9:00.

Ранее стало известно о запуске Мосбиржей торгов платиной и палладием. Также в октябре площадка представила брокерам концепцию торгов по выходным, предполагающую, в частности, исключение проведения в такие дни торгов облигациями. С 2 декабря площадка также начнет торги на срочном рынке расчетными мини-фьючерсами на нефть Brent и микро-фьючерсами на природный газ Henry Hub.