Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:03, 28 ноября 2024Экономика

Назван срок возвращения утренних торгов на Мосбирже

Мосбиржа: утренние торги на срочном рынке вернутся в начале 2025 года
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Мосбиржа планирует вернуть утреннюю сессию на срочном рынке в начале 2025 года. Срок возвращения торгов назвали «Интерфакс» в пресс-службе торговой площадки.

Сейчас торги на срочном рынке проводятся с 10:00 до 23:50 по московскому времени. По запросам участников торгов и их клиентов Московская биржа готова вернуть утреннюю сессию с семи часов утра в 2025-м — однако окончательное решение по дате торгов могут принять в январе.

Также в начале следующего года площадка собирается вернуть утренние торги на фондовом рынке. По словам источника, осведомленного о планах Мосбиржи, предварительной датой их запуска называют 27 января.

Московская биржа запустила утренние торги на срочном рынке в марте 2021 года. 25 февраля 2022 года было принято решение о приостановке утренней сессии, его объяснили снижением волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли. В сентябре 2022 года утренняя сессия возобновила работу, но с 9:00.

Ранее стало известно о запуске Мосбиржей торгов платиной и палладием. Также в октябре площадка представила брокерам концепцию торгов по выходным, предполагающую, в частности, исключение проведения в такие дни торгов облигациями. С 2 декабря площадка также начнет торги на срочном рынке расчетными мини-фьючерсами на нефть Brent и микро-фьючерсами на природный газ Henry Hub.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. По всей территории страны было запущено более 100 ракет

      Раскрыт райдер звезды «Что было дальше?» Щербакова

      В ДНР заочно осудят приказавшего атаковать Горловку беспилотниками командира ВСУ

      Последствия падения беспилотника ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае сняли на видео

      Во Львовской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

      Клава Кока вышла на публику в оголяющем тело образе

      В Нидерландах высказались об отправке истребителей на Украину

      Российские военные ударили по подстанции в Ивано-Франковской области

      В «Айдаре» заявили о сложной обстановке в Торецке

      В ВСУ признали свое «тупиковое» положение на фронте. Военные заявили, что готовы к переговорам с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше