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Мосбиржа отменила утренние торги

Московская биржа отменила утренние торги на рынке акций и срочном рынке 25 февраля

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Московская биржа отменила утренние торги на рынке акций 25 февраля, говорится в сообщении площадки. Торги начнут в 9:50, основная сессия начнется в 10:00, на срочном рынке начало торгов — также в 10:00, утренние тоже отменены. Утренняя торговая сессия на валютном рынке начнется в 6:50 с аукциона открытия.

«В соответствии с рекомендациями совета Биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, а также решением Банка России, Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля 2022 года. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», — сказано в сообщении.

Руководство биржи ранее 24 февраля призвало россиян соблюдать спокойствие и отказаться от эмоций на фоне снижения стоимости акций многих компаний. Там указали на серьезную волатильность и предложили инвесторам по возможности воздержаться от необдуманных сделок.

Курс доллара от TradingView

24 февраля торги закрылись снижением индекса Мосбиржи на 34,28 процента и индекса РТС на 39,44 процента.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале российской военной операции в Донбассе. В Кремле реакцию рынков назвали ожидаемой. «Эмоциональная реакция рынков, реакция в финансовой сфере прогнозировалась, и, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были приняты все необходимые меры», — указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Платон Щукин
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