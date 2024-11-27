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15:31, 27 ноября 2024Экономика

Мосбиржа запустит торги «мини» и «микро» фьючерсами на нефть и газ

Мосбиржа 2 декабря запустит мини-фьючерсы на нефть и микро-фьючерсы на газ
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Мосбиржа 2 декабря начнет торги на срочном рынке расчетными мини-фьючерсами на нефть Brent и микро-фьючерсами на природный газ Henry Hub. Об этом сообщается на сайте площадки.

Уточняется, что новые инструменты отличаются уменьшенной номинальной стоимостью. Так, контракты на нефть снижены в 10 раз относительно стандартных фьючерсов, а на природный газ – в 100 раз. Участникам сразу станут доступны мини-фьючерсы на нефть со сроками исполнения с января по июнь 2025 года и микро-фьючерсы на газ со сроками исполнения с декабря 2024-го по май 2025-го.

«На срочном рынке Московской биржи уже торгуются мини-фьючерсы на индекс МосБиржи и на индекс РТС. Благодаря сниженной стоимости эти контракты востребованы в том числе начинающими трейдерами, которые только учатся управлять своими позициями», — прокомментировала управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

Ранее стало известно о запуске Мосбиржей торгов платиной и палладием. Также в октябре площадка представила брокерам концепцию торгов по выходным, предполагающую, в частности, исключение проведения в такие дни торгов облигациями.

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