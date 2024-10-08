Мосбиржа раскрыла подробности плана торговать по выходным

«Ведомости»: Мосбиржа обновила план проведения торгов по выходным

Мосбиржа представила брокерам обновленную концепцию торгов по выходным, предполагающую, в частности, исключение проведения в такие дни торгов облигациями. Об этом со ссылкой на свои источники пишут «Ведомости».

Согласно подробностям, о которых стало известно изданию, предлагается признать выходные дни отдельными дополнительными сессиями понедельника или первого стандартного торгового дня, когда будут проводиться расчеты по сделкам, совершенным в выходные.

Представитель самой площадки раскрыл, что сейчас идет проработка вопроса, целью которой является предоставление наиболее востребованного клиентами и эффективного сервиса, а его итоговая концепция будет зависеть от решения регулятора и участников рынка.

О намерении проводить торги по выходным ранее заявили в Центробанке. На текущий момент торги на Мосбирже для частных инвесторов (на валютном, фондовом и срочном рынках) доступны только по будним дням. Они проводятся в три сессии — утреннюю, основную и вечернюю — c 6:50 до 23:50 по московскому времени. При этом там озвучивали и планы запуска торгов в круглосуточном режиме.