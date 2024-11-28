Названа причина уголовного дела в отношении правнучки летчика Чкалова

Причиной уголовного дела правнучки Чкалова Богдановой стало ее интервью Кашину

Причиной уголовного дела в отношении правнучки советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (внесена в России в перечень террористов и экстремистов, а также признана иностранным агентом в РФ) стало ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан иноагентом в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах утверждается, что Богданова сформировала у себя преступный умысел, который был направлен на публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет.

«Реализуя свой преступный умысел, Богданова Д. А. не позднее 30 января 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, дала интервью Кашину О. В., в ходе которого сделала публичные заявления, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти с целью смены действующей российской власти», — говорится в материалах дела.

Ранее Богданова заявляла, что по Москве нужно нанести удар ядерным оружием. По ее мнению, это поможет завершить конфликт на Украине. Она также отметила, что ее не волнуют люди, которые пострадают из-за ядерного взрыва. Правнучка Чкалова добавила, что ей нет дела и до своей матери, и бабушки.