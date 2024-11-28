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06:39, 28 ноября 2024Наука и техника

Обнаружена уникальная двойная звезда

arXiv: обнаружена контактная система с самым низким отношением масс
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Астрономы из Китая и Южной Кореи обнаружили контактную двойную систему с самым низким известным отношением масс, равным 0,0356. Новая система получила обозначение TYC 3801-1529-1. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Контактные двойные системы представляют собой звезды, вращающиеся настолько близко друг к другу, что они делят общую газовую оболочку. Компоненты таких систем обычно имеют схожие температуры и светимости, независимо от их масс. Установлено, что отношение масс для контактных двойных редко опускается ниже значений 0,038-0,041, что делает открытие уникальным.

Для изучения TYC 3801-1529-1 использовались фотометрические и спектроскопические данные, полученные в обсерваториях Вэйхай и Синьлун, а также данные спутника TESS. Наблюдения позволили собрать кривые блеска и данные лучевых скоростей, что дало возможность провести первый полный анализ системы.

Результаты показали, что основная звезда системы имеет массу около 2,096 солнечной массы, а ее компаньон — всего 0,075 солнечной массы. Радиусы звезд составляют 1,93 и 0,43 солнечного радиуса соответственно. Фотометрическое расстояние до системы было уточнено — оно составило 2035 световых лет, что значительно дальше предыдущих оценок.

Наблюдения также выявили асимметрию кривых блеска TYC 3801-1529-1, которая может быть связана с горячей точкой на поверхности главной звезды. Кроме того, степень контакта системы была определена как 35,7 процента, что позволило классифицировать ее как звезду W UMa класса A.

Авторы исследования подчеркивают, что чрезвычайно низкое отношение масс ставит вызов теоретическим моделям эволюции двойных систем. Ученые предполагают, что компоненты TYC 3801-1529-1 в будущем сольются, и для изучения этого процесса потребуется дальнейшее наблюдение.

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