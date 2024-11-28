Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андерлехт
0:0
1-й тайм
live
Порту
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
АЗ Алкмар
1:0
1-й тайм
live
Галатасарай
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
Бешикташ
0:0
1-й тайм
live
Маккаби Т-А
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
Хайденхайм
0:0
1-й тайм
live
Челси
Лига конференций|Общий этап. 4-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
23:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
Ницца
Сегодня
23:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
20:01, 28 ноября 2024Спорт

Олимпийская чемпионка из России отказалась менять гражданство

Гандболистка Вяхирева о смене гражданства: такие варианты не рассматривала
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Гандболистка французского «Бреста», олимпийская чемпионка в составе сборной России Анна Вяхирева рассказала об отказе менять гражданство. Ее слова приводит RT.

Вяхирева отметила, что ей предлагали сменить сборную в приватных разговорах, но официальных предложений не поступало. «Просто я такие варианты никогда не рассматривала. Мне это неинтересно. В моем случае менять гражданство просто не имеет смысла, если мы рассматриваем смену флага применительно к спорту», — заявила она.

«Мои выступления за сборную России — это большая и красивая история, и мне абсолютно не хочется ее смазывать, даже если вдруг я решу закончить с гандболом и у меня никогда больше не будет возможности играть под российским флагом», — подчеркнула спортсменка. При этом Вяхирева не исключила возможность смены гражданства в случае, если она создаст семью с мужчиной из другой страны.

Россиянка играет за «Брест» с июля 2024 года, до этого она выступала в составе норвежского «Вайперс». Вместе со сборной России Вяхирева выиграла Олимпиаду-2016, а спустя четыре года стала вице-чемпионкой Игр. Она также завоевала бронзу чемпионата мира и серебро европейского первенства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Туристы выпили алкоголь на отдыхе и скончались. Как в их напитки попал смертельно опасный химикат?

      Врач посоветовала россиянам придерживаться одной привычки для хорошего самочувствия

      Повар изменил рецепт блюда и погубил посетительницу ресторана

      Росавиация прокомментировала возможность отказа от использования Superjet

      Создана наноструктура для захвата вирусов

      Российский фондовый рынок резко вырос после рекордного снижения

      Стало известно об ударе ВС России по складу с оружием ВСУ в Сумской области

      Влюбленная пара обворовала 11 дачных домиков в российском регионе и попалась

      Финского депутата вынудили извиниться за слова о России. Что он сказал?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше