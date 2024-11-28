Олимпийская чемпионка из России отказалась менять гражданство

Гандболистка Вяхирева о смене гражданства: такие варианты не рассматривала

Гандболистка французского «Бреста», олимпийская чемпионка в составе сборной России Анна Вяхирева рассказала об отказе менять гражданство. Ее слова приводит RT.

Вяхирева отметила, что ей предлагали сменить сборную в приватных разговорах, но официальных предложений не поступало. «Просто я такие варианты никогда не рассматривала. Мне это неинтересно. В моем случае менять гражданство просто не имеет смысла, если мы рассматриваем смену флага применительно к спорту», — заявила она.

«Мои выступления за сборную России — это большая и красивая история, и мне абсолютно не хочется ее смазывать, даже если вдруг я решу закончить с гандболом и у меня никогда больше не будет возможности играть под российским флагом», — подчеркнула спортсменка. При этом Вяхирева не исключила возможность смены гражданства в случае, если она создаст семью с мужчиной из другой страны.

Россиянка играет за «Брест» с июля 2024 года, до этого она выступала в составе норвежского «Вайперс». Вместе со сборной России Вяхирева выиграла Олимпиаду-2016, а спустя четыре года стала вице-чемпионкой Игр. Она также завоевала бронзу чемпионата мира и серебро европейского первенства.