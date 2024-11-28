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10:12, 28 ноября 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал об угрозах убийством со стороны командира

Пленный ВСУ рассказал, как командир угрожал ему убийством и держал в окопе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Борисов рассказал об угрозах убийства со стороны своего командира, державшего его трое суток в окопе. Его слова передает ТАСС.

«Старший тот, что решил из себя сделать воина большого, с 95-й бригады приказал, чтобы я залез в нору и не вылезал», — рассказал пленный.

Он добавил, что командир обещал «кинуть мину или застрелить», если военнослужащий выйдет из окопа и начнет бежать. Помимо этого, по словам Борисова, мобилизован в армию он был насильно, прошел в военкомате комиссию всего одним врачом и был на следующее утро отправлен в учебное учреждение.

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