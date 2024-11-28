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15:18, 28 ноября 2024Культура

Названы готовые выступить в образе Деда Мороза звезды

Продюсер Дворцов раскрыл, кто из звезд готов выступить в образе Деда Мороза
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, кто из российских звезд готов выступить на новогоднем корпоративе в образе Деда Мороза. Его цитирует сайт «Страсти».

По словам медиаменеджера, в костюме сказочного персонажа на частном мероприятии может появиться российский актер Гоша Куценко. «Насколько я знаю, [блогер и рэпер] Дава (настоящее имя — Давид Манукян) еще. Мне кажется, больше подобных звезд российской эстрады нет», — добавил он.

Ранее стало известно, что российский певец Филипп Киркоров готов выступить на корпоративах в костюме Деда Мороза. За такую услугу заказчикам придется заплатить 12 миллионов рублей, тогда как обычное выступление артиста стоит 10 миллионов рублей.

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