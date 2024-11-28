Путин заявил, что Россия будет выбирать средства поражения, исходя из угроз

Президент России Владимир Путин назвал условие для выбора средств поражения противника. По его словам, выбор будет осуществляться, исходя из угроз, передает РИА Новости.

«В конечном итоге Россия будет выбирать средства поражения в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых для страны угроз», — обозначил Путин, выступая на саммите ОДКБ в Астане.

Во время своего выступления на саммите ОДКБ в Астане российский президент анонсировал серийное производство «Орешника».

Кроме того, Путин анонсировал «в меню этого класса продуктов» появление новых ракетных комплексов фразой «клиент может быть доволен».

Ранее президент также заявил, что Россия всегда будет отвечать на удары противника, отметив, что только за последние два дня по территории Украины было выпущено 100 ракет.

