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15:48, 28 ноября 2024Россия

Путин обозначил главное условие победы России в СВО

Путин назвал мотивацию главным условием победы России в украинском конфликте
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин обозначил главное условие победы в специальной военной операции (СВО). Его слова передает РИА Новости.

«Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное — мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется — и к самопожертвованию во имя Отечества», — заявил Путин, выступая на саммите ОДКБ в Астане.

Российский президент подчеркнул, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе украинского, «решается на земле, на поле боя». «В конечном итоге все зависит от солдата», — заключил Путин.

Ранее президент также заявил, что Россия всегда будет отвечать на удары противника, отметив, что только за последние два дня по территории Украины было выпущено 100 ракет. По его словам, поставки Украине от Запада даже самого современного оружия никак не изменят ситуацию в зоне СВО.

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