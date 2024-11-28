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17:20, 28 ноября 2024Мир

Путин рассказал о провале попыток Запада показать России место в углу

Путин: Запад показывал России на место в углу, но потерпел неудачу
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Страны Запада показывали России на «место в углу», исходя из своих геополитических интересов, но потерпели неудачу. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Оказывается, что, кроме всего этого, кроме всего, что связано с идеологией, есть еще вопросы геополитического характера, геополитических интересов. Прям сразу же практически показали, где наше место: "Вон там, в углу"», — рассказал российский лидер.

Путин также добавил, что страны Запада попытались дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. По его словам, эти попытки потерпели провал и страна справилась со всеми вызовами.

Ранее Путин заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России означает прямое вовлечение Запада в конфликт. Он также объяснил, что применение высокоточного западного оружия большой дальности без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.

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