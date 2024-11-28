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13:49, 28 ноября 2024Россия

Путин заявил о пуске сотни ракет по Украине в ответ на удары вглубь России

Путин: за два дня по Украине выпущены 100 ракет в ответ на удары вглубь России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За последние два дня Вооруженные силы (ВС) России выпустили по Украине сотню ракет в ответ на удары вглубь России дальнобойным оружием. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане, видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Кремля.

Кроме того, Россия выпустила по Украине 466 беспилотников, добавил Путин. Он заверил, что любой удар противника по России не останется без ответа.

В ночь на 28 ноября Россия, как сообщил Путин, нанесла комбинированный удар по Украине с помощью 90 ракет. В результате удалось поразить 17 военных объектов, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения.

22 ноября Россия ударила по военно-промышленному предприятию на Украине новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Атака стала первым ответом на запуски ВСУ западных дальнобойных ракет вглубь России.

ЖЗЛ
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