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15:54, 28 ноября 2024Культура

Раскрыты гонорары Макаревича за концерты в России

Продюсер Дворцов раскрыл, сколько Макаревич зарабатывал за концерты в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько получал основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иностранных агентов) за концерт в России до своего отъезда. Его цитирует aif.ru.

По словам медиаменеджера, музыкант «зарабатывал на российских зрителях». «У него гонорар за один концерт составлял от 6 до 8 миллионов рублей. Он имел какие-то накопления (когда уехал из РФ), но деньгам свойственно кончаться», — сказал продюсер, предположив, что Макаревич может втайне пытаться «что-то вывозить» из страны или просить кого-то продавать то, что у него осталось, и затем перечислять ему деньги за рубеж.

Ранее Андрей Макаревич ответил на вопрос о том, скучает ли он по России. Артист отметил, что в Израиле «природа чудесная, но совершенно другая».

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