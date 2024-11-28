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13:34, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали три сигнализирующих о болезнях изменения глаз

Врач Хухрев заявил, что покраснение глаз может быть признаком гипертонии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Алексей Хухрев и офтальмолог Дмитрий Дементьев назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» три изменения глаз, которые могут сигнализировать о болезнях. Выпуск с советами специалистом доступен на платформе «Смотрим».

Специалисты порекомендовали обращать внимание на цвет склеры — оболочки глазного яблока. Если она покраснела или сосуды на глазном яблоке расширились и стали ярче, то у человека может быть гипертоническая болезнь, предупредил Дементьев. Также, по словам специалиста, у тех, чьи глазные сосуды изменились могут быть нарушения памяти. «Глаз — это единственное место, где мы можем увидеть сосуды, лежащие как на витрине», — подчеркнул Хухрев.

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Также, отметили врачи, о болезнях может говорит желтый цвет склеры. По словам Хухрева, в этом случае человеку нужно сдать анализ на билирубин — пигмент, повышенное содержание которого сигнализирует о болезнях печени или проблемах с оттоком желчи. Дементьев посоветовал тем, кто заметил у себя желтую окраску склер, не медлить с обращением к врачу.

Кроме того, на веках и под глазами могут появляться небольшие наросты — ксантомы. Их появление, как правило, свидетельствует о развитии атеросклероза. «В основном это наводит на мысли: а не проверить ли мне у человека холестерин?» — объяснил Хухрев

Ранее Дементьев предупредил россиян об опасном последствии ОРВИ. Он заявил, что из-за таких инфекций у человека может ухудшится слух.

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