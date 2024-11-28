Россиянам рассказали о ценах на бензин в декабре

Аналитик Деев: до конца 2024 года бензин может подорожать на 1,5 рубля за литр

Учитывая динамику роста цен на бензин, стоит ожидать подорожания моторного топлива в декабре на 1,4-1,6 процента. Такой прогноз в беседе с Life сделал специалист Департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Он указал, что в последнюю неделю цены на бензин на заправках ускорили рост, подорожав в среднем на 25 копеек за литр.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также предупредил, что до конца 2024 года и в начале 2025-го можно ожидать умеренного подорожания стоимости топлива. По его подсчетам, они вырастут на 1-1,5 рубля за литр.

Ранее Общественные организации, объединяющие представителей розничного ретейла, трейдеров и брокеров системы нефтепродуктообеспечения, попросили вице-премьера Александра Новака повременить с отменой запрета на вывоз бензина до полного насыщения внутреннего рынка и увеличения объема продаж топлива на бирже, что замедлит рост биржевых индикаторов до уровня инфляции. Авторы обращения к Новаку жалуются на постоянный рост биржевых цен на бензин — это говорит о нарушении баланса спроса и предложения на торгах, что может быть вызвано недостаточным объемом поступления топлива на внутренний рынок.

Запрет на экспорт бензина из России действовал с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по конец июля поставки разрешали из-за насыщения внутреннего рынка. С 1 сентября 2024 года меру продлили до конца 2024 года.