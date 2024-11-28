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01:49, 28 ноября 2024Наука и техника

США скопировали иранский беспилотник и отправили его на Украину

Рожин: США скопировали иранский БПЛА Shahed-101 и отправили его на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетИранские беспилотники:

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Американская компания AEVEX Aerospace скопировала иранский беспилотник. На это указал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на явное сходство иранского дрона-камикадзе Shahed-101 и американского БПЛА Disruptor семейства Phoenix Ghost. По утверждению Рожина, США начали копировать технологии беспилотников после того, как иранские модели показали свою эффективность в различных мировых конфликтах.

В октябре выяснилось, что беспилотники Phoenix Ghost (Dominator и Disruptor) были переданы Украине в рамках военной помощи еще в 2022 году. На сегодняшний день американские военные пообещали Украине не менее 1800 единиц Phoenix Ghost.

Phoenix Ghost используют визуальную навигацию, которая позволяет подходить к цели без использования системы Global Positioning System (GPS). Обнаружение, идентификация и определение местоположения цели Phoenix Ghost осуществляют без прямого вмешательства оператора. Опционально дроны могут оснащаться радиопередатчиками, также электрооптическими и инфракрасными датчиками. В AEVEX Aerospace заявляют, что, кроме ударной функции, Phoenix Ghost могут выполнять задачи радиоэлектронной борьбы и разведки.

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