В США обнародовали подробности о поставленных Украине секретных американских дронах

TWZ: поставленные Украине дроны Phoenix Ghost объединяют семейство БПЛА

Поставленные Украине дроны Phoenix Ghost производства американской компании AEVEX Aerospace объединяют семейство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет издание TWZ.

В публикации сообщается, что о поставках секретных Phoenix Ghost украинской стороне Пентагон заявлял еще в 2022 году, однако только сейчас AEVEX Aerospace разрешили обнародовать некоторые подробности об этих БПЛА.

По данным издания, все барражирующие беспилотники семейства Phoenix Ghost используют визуальную навигацию, которая позволяет подходить к цели без использования системы Global Positioning System (GPS). Обнаружение, идентификация и определение местоположения цели Phoenix Ghost осуществляют без прямого вмешательства оператора. Опционально дроны могут оснащаться радиопередатчиками, также электрооптическими и инфракрасными датчиками. В AEVEX Aerospace заявляют, что кроме ударной функции, Phoenix Ghost могут выполнять задачи радиоэлектронной борьбы и разведки.

Семейство Phoenix Ghost, в частности, включает БПЛА Dominator и Disruptor категории Group 3, к которым, по классификации Минобороны США, относятся беспилотники массой от 55 до 1 320 фунтов (от 25 до 600 килограммов), способные летать на высоте от 3 500 до 18 000 футов (от 1 000 до 5 500 метров) и имеющие максимальную скорость от 100 до 250 узлов (от 185 до 460 километров в час). Также семейство Phoenix Ghost также включает в себя меньший беспилотник Atlas категории Group 2.

«Что касается Украины, то остается неясным, какие типы беспилотников Phoenix Ghost страна получила на сегодняшний день и как они конкретно сконфигурированы с точки зрения полезной нагрузки и возможностей наведения. На сегодняшний день американские военные пообещали Украине не менее 1 800 единиц Phoenix Ghost», — говорится в публикации.

Там отмечается, что ежемесячно AEVEX Aerospace способна отгружать до около 230 барражирующих боеприпасов.

В апреле 2022-го пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты направят Украине новые тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost для применения в Донбассе.