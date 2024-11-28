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12:36, 28 ноября 2024Мир

США высказались о поставках ядерного оружия на Украину

Белый дом: США не планируют поставлять ядерное оружие Украине
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

США не собираются поставлять ядерное оружие Украине. Об этом заявили в Белом доме, сообщает Newsweek.

«Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием», — уточнили в администрации американского президента.

Как отмечает издание, таким образом Вашингтон прокомментировал заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который поставил под сомнение психическое состояние тех, кто всерьез обсуждает передачу ядерного оружия Киеву, включая президента США Джо Байдена.

Ранее разведка США заявила, что данное Украине разрешение бить западным дальнобойным оружием по российской территории не повышает риски ядерной эскалации конфликта. По их данным, развитие ядерного конфликта остается маловероятным.

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