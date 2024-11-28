У Макаревича насчитали в России десятки объектов недвижимости

Активист Бородин заявил о 70 объектах недвижимости Макаревича на территории РФ

У основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в список иностранных агентов) в России может быть около 70 объектов недвижимости. Об этом News.ru заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По его мнению, музыкант, открыто критикующий страну, не должен иметь возможность зарабатывать на родине. «Считаю, что в России у иноагентов все должно быть парализовано», — сказал активист.

В 2023 году сообщалось, что Макаревич избавился от последней недвижимости в России, переписав ее на членов своей семьи. Теперь две трети квартиры на Ленинском проспекте площадью 56,5 квадратного метра принадлежат сыну Ивану, а оставшаяся часть — его матери и бывшей жене певца Алле Макаревич. Певец также перестал быть владельцем коттеджа в элитном поселке «Павлово» Истринского района — он переписал особняк стоимостью около 800 миллионов рублей на сестру Наталью Макаревич.