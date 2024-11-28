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12:16, 28 ноября 2024Россия

Украина выпустила по территории России управляемую ракету «Нептун»

МО России: силы ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 беспилотников ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина выпустила по территории России управляемую ракету «Нептун». Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По информации оборонного ведомства, ракета была уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, средства ПВО уничтожили 49 выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов.

Днем ранее сообщалось, что в Севастополе был объявлен сигнал воздушной тревоги. Позже журналист Владимир Соловьев в Telegram со ссылкой на мониторинговые службы рассказал, что в акватории Черного моря была уничтожена выпущенная из Одессы ракета.

Также утром в среду, 27 ноября, на Севастополь была совершена массированная атака беспилотниками со стороны Украины. Всего было сбито пять украинских дронов.

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