ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. Что известно о последствиях?

Mash: ВСУ пытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе ракетами и дронами

Утром в среду, 27 ноября, на Севастополь была совершена массированная атака со стороны Украины. По данным губернатора города Михаила Развожаева, сначала над акваторией в районе Качи были сбиты два беспилотника.

Как рассказали в спасательной службе, в районе Орловки рядом с Качинским шоссе упали осколки дрона. О других последствиях не сообщалось.

Воздушная тревога была объявлена в городе в 09:15 по московскому времени. На данный момент российские военные продолжают отражать атаку.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено еще 2 БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря в районе Орловки и 1 БПЛА в районе парка Победы

Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Таким образом, по официальным данным, всего было сбито пять украинских дронов.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

ВСУ попытались атаковать местный аэродром

Как сообщает Mash, одной из целей комбинированной атаки был аэродром Бельбек в Севастополе. Согласно данным источника, в его сторону были выпущены десятки беспилотников и ракет.

Всего, пишет Mash, со стороны Украины было выпущено около 40 беспилотников, маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун», а также неустановленные баллистические снаряды (предположительно, британско-французские Storm Shadow). Все они были сбиты.

На данный момент эти сведения не получили официального подтверждения.

В ночь на 27 ноября по территории России были выпущены десятки дронов

За эту ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 22 беспилотника. Больше всего летательных аппаратов — 10 — сбили над Ростовской областью. Еще семь — над Белгородской, два — над Воронежской, по одному — над Курской, Смоленской и Брянской областями.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Позже, утром этого же дня, стало известно, что в Белгородскую область попыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа на американском бронированном транспортере. Солдаты противника хотели захватить окраину российского села Журавлевка, однако были атакованы FPV-дроном. Отступая, ВСУ потеряли одного бойца — его оставили лежать в грязи.