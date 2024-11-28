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12:22, 28 ноября 2024Силовые структуры

В ДНР заочно осудили на 14 лет инструктора НАТО из США за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР заочно дали 14 лет воевавшему за ВСУ инструктору НАТО из США Картеру
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил воевавшего за Вооруженные силы Украины (ВСУ) военного инструктора НАТО, 48-летнего гражданина США Чарльза Альберта Картера к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Американец признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с марта 2022 года по август 2024-го он приехал на Украину и добровольно вступил в 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская сечь» ВСУ в качестве наемника. За участие в точках боевых соприкосновений Картер получил вознаграждение в размере эквивалентном более чем 2,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ 30-летнего гражданина Венесуэлы.

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