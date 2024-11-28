В ДНР заочно осудили на 14 лет инструктора НАТО из США за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР заочно дали 14 лет воевавшему за ВСУ инструктору НАТО из США Картеру

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил воевавшего за Вооруженные силы Украины (ВСУ) военного инструктора НАТО, 48-летнего гражданина США Чарльза Альберта Картера к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Американец признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с марта 2022 года по август 2024-го он приехал на Украину и добровольно вступил в 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская сечь» ВСУ в качестве наемника. За участие в точках боевых соприкосновений Картер получил вознаграждение в размере эквивалентном более чем 2,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ 30-летнего гражданина Венесуэлы.