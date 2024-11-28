Принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ наемник из Венесуэлы заочно осужден

В ДНР на 14 лет заочно осудили воевавшего на стороне ВСУ наемника из Венесуэлы

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 30-летнего гражданина Боливарианской республики Венесуэла Пальму Вахари Мойзеса Урбину к 14 годам лишения свободы за то, что он принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года иностранец приехал на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион. Там он прошел военную подготовку и получил личное огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. Затем он воевал на стороне ВСУ в различных точках боевого соприкосновения. За это он получил вознаграждение, эквивалентное более двум миллионам рублей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против наемника из Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, воюющего в составе ВСУ.