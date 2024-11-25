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12:49, 25 ноября 2024Силовые структуры

Воюющий на Украине наемник из Литвы стал фигурантом уголовного дела о теракте в России

СК возбудил дело о теракте против наемника ВСУ Ясюкевичюса из Литвы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против наемника из Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, воюющего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Гражданин Литовской Республики заочно подозревается в совершении теракта и наемничестве.

По данным следствия, Ясюкевичюс в составе украинских вооруженных формирований в августе незаконно вторгся на территорию Курской области, где с использованием оружия совершил ряд военных преступлений против мирных граждан и российских военнослужащих, причинив значительный ущерб инфраструктуре региона и дестабилизировав деятельность органов власти.

Следственные органы предпринимают меры к установлению местонахождения наемника и его задержания вместе с соучастниками.

Ранее в понедельник, 25 ноября, сообщалось, что в Донецке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Латвийской Республики Александра Сверчкова, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.

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