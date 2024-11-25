В России осудят латвийского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР суд рассмотрит дело наемника из Латвии об участии в боях на стороне ВСУ

В Донецке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отношении 34-летнего гражданина Латвийской Республики Александра Сверчкова, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Иностранцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По данным ведомства, в период с августа 2023 по сентябрь 2024 года Сверчков прибыл на Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион. Там он прошел военную подготовку и уже в октябре 2023 года перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Получив оружие, боеприпасы и обмундирование, иностранец участвовал в боях в различных точках боевого соприкосновения. За свои действия он получил вознаграждение, эквивалентное 1,2 миллиона рублей.

Дело будет рассматривать Верховный суд республики.

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