Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 25 ноября 2024Силовые структуры

В России осудят латвийского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР суд рассмотрит дело наемника из Латвии об участии в боях на стороне ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Донецке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отношении 34-летнего гражданина Латвийской Республики Александра Сверчкова, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Иностранцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По данным ведомства, в период с августа 2023 по сентябрь 2024 года Сверчков прибыл на Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион. Там он прошел военную подготовку и уже в октябре 2023 года перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Получив оружие, боеприпасы и обмундирование, иностранец участвовал в боях в различных точках боевого соприкосновения. За свои действия он получил вознаграждение, эквивалентное 1,2 миллиона рублей.

Дело будет рассматривать Верховный суд республики.

Ранее в России заочно осудили грузинского наемника за участие в боях на стороне ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший из Германии грузовой самолет разбился в Вильнюсе. Перед катастрофой в небе была яркая вспышка

      Стало известно о новой забастовке шахтеров в Кузбассе

      Появились подробности задержания замгубернатора российского региона

      Мировой экономике спрогнозировали масштабные сбои из-за переизбрания Трампа

      В России осудят латвийского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

      Загоревшийся в Анталье Superjet 100 четыре раза за полтора года прерывал взлет

      Мужчина пережил укол самой ядовитой рыбы в мире и сравнил его с ударом слона

      Доллар подешевел на фоне новостей о кандидате Трампа в главы Минфина

      МИД ответил на вопрос о пострадавших при падении самолета в Литве россиянах

      Стало известно о начале боев в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше