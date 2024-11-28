В России исчезли фальшивые доллары

РИА Новости: количество фальшивых долларов в России сократилось до минимума

Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума. Об этом со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБ) РФ сообщает РИА Новости.

Утверждается, что в третьем квартале 2024 года количество выявленных фальшивых долларов составило 165 штук, что на пять меньше предыдущего минимума, установленного в первом квартале прошлого года. Всего за текущий год количество поддельных американских купюр сократилось в 2,6 раза.

Отмечается, что сейчас внимание фальшивомонетчиков переключается на другие валюты, в частности — евро. Доля фальшивых евро в РФ выросла до трети, хотя в прошлом квартале 2024 года она составляла всего 2,5 процента.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян посоветовал соотечественникам брать в Турцию доллары нового образца. Поводом послужила информация о том, что в Турцию были контрабандой ввезены фальшивые банкноты на общую сумму 600 миллионов долларов.