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16:18, 27 ноября 2024Путешествия

Россиянам посоветовали брать в Турцию доллары нового образца

Вице-президент АТОР посоветовал россиянам брать в Турцию доллары нового образца
Алина Черненко

Фото: Colin Watts / Unsplash

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян посоветовал соотечественникам брать в Турцию доллары нового образца. Об этом он заявил в беседе с РБК.

Ранее местное издание T24 сообщило, что обменные пункты и банки этой страны прекратили принимать купюры старого образца номиналом 50 и 100 долларов. Поводом послужила информация о том, что в Турцию были контрабандой ввезены фальшивые банкноты на общую сумму 600 миллионов долларов.

По словам Мурадяна, проблема с долларами старого образца существует во многих туристических странах, но Турция первая формально о ней заявила. Он подчеркнул, что АТОР не может дать никаких других рекомендаций путешественникам, кроме как брать в заграничные поездки доллары нового образца или иную конвертируемую валюту.

В октябре сообщалось, что россияне массово столкнулись с отказом в приеме наличных долларов как в заграничных, так и в отечественных банках и пунктах обмена валют. Специалисты предупредили, что теперь в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ, Армении и некоторых других популярных направлениях требуют доллары нового образца («синие»).

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