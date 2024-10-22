Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:13, 22 октября 2024Путешествия

Россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов за границей

В АТОР предупредили россиян о проблемах с обменом старых долларов за границей

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов как в заграничных, так и в отечественных банках и пунктах обмена валют. Об этом «Российской газете» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты туротрасли предупредили, что теперь в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ, Армении и некоторых популярных направлениях для отдыха и деловых поездок требуют доллары нового образца («синие»). Более того, они должны быть в идеальном состоянии, а именно без посторонних надписей, потертостей и пятен.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Вице-президент АТОР Артур Мурадян назвал эту проблему «больной темой». Он также подчеркнул, что никаких объявлений об этом ни Минфин Соединенных Штатов, ни Федеральная резервная система не делали, а доллары старого образца из оборота не отзывали.

«Знаю случай, когда за рубежом у российского туриста согласились принять доллары старого образца в идеальном состоянии в банковской упаковке только с дисконтом в пять процентов», — добавил он.

Мурадян заявил, что активнее всего на сложности с наличными долларами туристы из России жаловались в 2023 году, поскольку это стало для них «неприятной неожиданностью». Сейчас жалоб стало в разы меньше. Однако это произошло лишь потому, что турагенты начали заранее предупреждать об этом клиентов.

«Непонятно, как и когда она (ситуация) может разрешиться, — продолжил эксперт. — <…> Есть версия, что купюры старого образца стали чаще подделывать, но это только предположения».

Ранее в АТОР раскрыли способ получить шенген до Нового года. По данным специалистов, чтобы оформить разрешение на въезд в страны Европы до конца декабря, документы нужно подавать в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта судьба устроившей бунт бригады ВСУ

      Российские учителя раскрыли отношение к соцсетям

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в платье с глубоким декольте

      Израиль нанес удар по базе «Хезболлы» в Бейруте

      Российскому предпринимателю дали срок по делу о сгоревших в торговом центре рабочих

      Обнаружена связь между COVID и диабетом у детей

      Женщина посадила детей на кондиционер за окном 23-го этажа в отместку мужу

      Из техногенных отходов Донбасса предложили делать кирпичи

      Премьер Индии прибыл на саммит БРИКС

      Россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов за границей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше