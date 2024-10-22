Россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов за границей

В АТОР предупредили россиян о проблемах с обменом старых долларов за границей

Россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов как в заграничных, так и в отечественных банках и пунктах обмена валют. Об этом «Российской газете» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты туротрасли предупредили, что теперь в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ, Армении и некоторых популярных направлениях для отдыха и деловых поездок требуют доллары нового образца («синие»). Более того, они должны быть в идеальном состоянии, а именно без посторонних надписей, потертостей и пятен.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян назвал эту проблему «больной темой». Он также подчеркнул, что никаких объявлений об этом ни Минфин Соединенных Штатов, ни Федеральная резервная система не делали, а доллары старого образца из оборота не отзывали.

«Знаю случай, когда за рубежом у российского туриста согласились принять доллары старого образца в идеальном состоянии в банковской упаковке только с дисконтом в пять процентов», — добавил он.

Мурадян заявил, что активнее всего на сложности с наличными долларами туристы из России жаловались в 2023 году, поскольку это стало для них «неприятной неожиданностью». Сейчас жалоб стало в разы меньше. Однако это произошло лишь потому, что турагенты начали заранее предупреждать об этом клиентов.

«Непонятно, как и когда она (ситуация) может разрешиться, — продолжил эксперт. — <…> Есть версия, что купюры старого образца стали чаще подделывать, но это только предположения».

Ранее в АТОР раскрыли способ получить шенген до Нового года. По данным специалистов, чтобы оформить разрешение на въезд в страны Европы до конца декабря, документы нужно подавать в ближайшее время.