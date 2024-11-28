В российской хоккейной команде произошел секс-скандал

В команде МХЛ «Сибирские Снайперы» произошел секс-скандал с участием тренера

В команде Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские Снайперы» произошел секс-скандал. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По информации источника, тренера команды обвинили в сексуальных домогательствах до игроков. Утверждается, что специалист по ОФП Вадим Берестов приглашал в номер несовершеннолетнего игрока и отправлял хоккеисту свои интимные фотографии.

«Спорт-Экспресс» пишет, что Берестова подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков. Тренер был отстранен от работы с командой.

После 24 матчей «Сибирские Снайперы» занимают последнее девятое место в турнирной таблице Восточной конференции дивизиона Золотой, набрав 15 очков. В следующем матче команда должна сыграть в Екатеринбурге с «Авто» 29 ноября.