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14:53, 28 ноября 2024Спорт

В российской хоккейной команде произошел секс-скандал

В команде МХЛ «Сибирские Снайперы» произошел секс-скандал с участием тренера
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В команде Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские Снайперы» произошел секс-скандал. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По информации источника, тренера команды обвинили в сексуальных домогательствах до игроков. Утверждается, что специалист по ОФП Вадим Берестов приглашал в номер несовершеннолетнего игрока и отправлял хоккеисту свои интимные фотографии.

«Спорт-Экспресс» пишет, что Берестова подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков. Тренер был отстранен от работы с командой.

После 24 матчей «Сибирские Снайперы» занимают последнее девятое место в турнирной таблице Восточной конференции дивизиона Золотой, набрав 15 очков. В следующем матче команда должна сыграть в Екатеринбурге с «Авто» 29 ноября.

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