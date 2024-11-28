В США сообщили о проработке идей по прекращению огня на Украине советником Трампа

Будущий советник победившего на выборах президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц изучает варианты разрешения украинского конфликта, среди которых — прекращение огня на время переговоров. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
«Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», — отмечается в публикации.
Уолтц анализирует предложения в том числе и от Кита Келлога, который был предложен на пост спецпосланника по Украине. Телеканал также подчеркивает, что говорить о стратегии будущей команды Трампа по украинскому конфликту пока рано.
Ранее Уолтц высказался о сосредоточенности Трампа на конфликте на Украине и подчеркнул, что он занимается поиском решения этого кризиса. Чиновник также указал на масштаб боевых действий, сравнив их с Первой мировой войной.