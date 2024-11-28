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01:17, 28 ноября 2024Мир

В США сообщили о проработке идей по прекращению огня на Украине советником Трампа

CNN: советник Трампа изучает идею остановки огня на Украине на время переговоров
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / File Photo/ Reuters

Будущий советник победившего на выборах президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц изучает варианты разрешения украинского конфликта, среди которых — прекращение огня на время переговоров. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», — отмечается в публикации.

Уолтц анализирует предложения в том числе и от Кита Келлога, который был предложен на пост спецпосланника по Украине. Телеканал также подчеркивает, что говорить о стратегии будущей команды Трампа по украинскому конфликту пока рано.

Ранее Уолтц высказался о сосредоточенности Трампа на конфликте на Украине и подчеркнул, что он занимается поиском решения этого кризиса. Чиновник также указал на масштаб боевых действий, сравнив их с Первой мировой войной.

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