В США увидели угрозу для НАТО из-за появления Су-57 в бывшей колонии Запада

TNI: возможная покупка Алжиром российских Су-57 станет угрозой для НАТО

Возможная покупка Алжиром российских истребителей пятого поколения Су-57 и их появление в этой стране станет угрозой для НАТО. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сичиу.

По его словам, бывшая колония Запада почти три четверти своего оружия до сих пор покупает у Москвы. По данным автора, российские Су-57 необходимы для противодействия Марокко, который принял на вооружение американские истребители F-16.

«Более важным является то, что это может означать для НАТО, особенно Испании, Франции и Португалии. Ни одна из этих стран в настоящее время не эксплуатирует [американские истребители пятого поколения] F-35», — замечает обозреватель.

Сичиу отмечает, что имеющиеся на вооружении Франции и Испании самолеты (Rafale и и Typhoon, соответственно) по своей эффективности уступают российскому Су-57, а европейский истребитель следующего поколения Future Combat Air System (FCAS), создаваемый этими странами совместно с Германией, мир увидит не раньше середины следующего десятилетия.

«Возможно, принятие Алжиром на вооружение Су-57 может подтолкнуть Мадрид к закупке F-35 для поддержания баланса в регионе», — заключает обозреватель.

Ранее обозреватель TNI Брэндон Вайхерт заметил, что летная программа, продемонстрированная Су-57 в ходе международного авиакосмического салона Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай), заставила замолчать критиков истребителя.