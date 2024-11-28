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20:51, 28 ноября 2024Силовые структуры

Влюбленная пара обворовала 11 дачных домиков в российском регионе и попалась

Силовики задержали пару вологжан за хищение имущества из 11 дачных домиков
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали влюбленную пару из Вологодской области, обвиняемую в серии краж дорогостоящего имущества из 11 дачных домиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, задержанные — ранее судимый 25-летний житель поселка Вытегра и его 22-летняя возлюбленная из Вологды. Предварительно, они совершали хищения для его дальнейшей перепродажи на одном из популярных сайтов частных объявлений.

Среди украденного оказались три мотоцикла, DVD-плеер и различные инструменты на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Фигурант заключен под стражу, а его сообщница — под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину, который украл четыре дилдо из секс-шопа.

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